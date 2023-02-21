47-летняя женщина пострадала в страшном ДТП в Смоленской области. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Днём 20 февраля на 448 километре федеральной автодороги М1 «Беларусь» в Смоленской области произошло жесткое ДТП, в котором пострадала 47-летняя женщина.

По информации регионального управления ГИБДД, 58-летний водитель автомобиля «Ниссан Джук» не учёл дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовик «Скания» под управлением мужчины 52 лет.

В результате пассажирку внедорожника госпитализировали в одну из больниц региона.

Ранее «КП» писала, что 45-летнего мужчину госпитализировали после массового ДТП в Вяземском районе. На трассе М-1 столкнулись сразу 3 автомобиля.