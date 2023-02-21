График работы смоленских МФЦ изменится на февральских праздниках. Фото: «МФЦ Смоленской области» ВКонтакте.

МФЦ Смоленской области изменят график работы на февральские праздники. Смолянам ознакомиться с расписанием заблаговременно, чтобы сдать и получить необходимые документы вовремя.

Режим работы размещался заранее и был закреплён первым на странице сообщества. В период государственных праздников информация об изменениях в графике работы размещается в разделе новостей официального сайта МФЦ и группы ВКонтакте.

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