Более 16-ти тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

В зону проведения СВО отправили более 16 тонн гуманитарного груза. Он формировался на основе заявок командования тех воинских подразделений, в которых служат смоляне.

Как рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в социальной сети, на днях предметы одежды, спальные мешки, обувь, стройинвентарь, дизельные электрогенераторы, оптические, тепловизионные и иные средства будут доставлены к местам дислокации 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии, смоленского именного отдельного воинского формирования «Феникс», а также воинского подразделения, в котором служат мобилизованные смоляне и добровольцы.

Напомним, в ближайшее время глава региона лично встретится с военнослужащими, чтобы передать письма и открытки от родных, поздравить с Днем защитника Отечества, уточнить, какое дополнительное содействие со стороны области необходимо.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске открылась выставка экспонатов из Мариуполя «Противостояние». Об этом также сообщил губернатор Алексей Островский.