В 2022 году охват жителей Смоленской области вакцинацией превысил 95%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По итогам 2022 года охват смолян профилактической вакцинацией превысил 95% во всех возрастных группах.

По профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний региональным Роспотребнадзором зарегистрировано снижение и стабилизация показателей заболеваемости по целому ряду инфекций, в том числе актуальных для Смоленской области:

- по острым кишечным инфекциям неустановленной этиологии заболеваемость снизилась на 13,5%;

- по сальмонеллезным инфекциям - на 19,4%;

- по гепатиту А – на 86%;

- по педикулезу – на 30,1%.

В департаменте здравоохранения Смоленской области отмечают, что более 50 инфекционных заболеваний, в том числе острый вирусный гепатит В и туляремия, в регионе не регистрируются уже почти 10 лет.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области приняли экстренные меры в связи с регистрацией заболевшего корью. Совещание в связи с выявлением в регионе опасного заболевания провела вице-губернатор Виктория Макарова.