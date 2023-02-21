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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:31

Аналитики прогнозируют восстановление рынка факторинга в 2023 году

Источник:kp.ru
Аналитики прогнозируют восстановление рынка факторинга в 2023 году.

Аналитики прогнозируют восстановление рынка факторинга в 2023 году.

Фото: Даниил ОПАРИН

По итогам 2022 года рынок факторинга (это финансовая услуга для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа) не показал рост впервые за последние шесть лет. Повышенная неопределенность на рынках и изменение условий ведения бизнеса для ряда крупных предприятий промышленности, увеличили риски для компаний-факторов. При этом произошла внутренняя рокировка и перераспределение портфелей в первой пятерке компаний, в основном, за счет давления по цене по отдельным крупным тендерам в нефтяной, металлургической и транспортной отраслях.

Основными драйверами на рынке факторинга в 2023 году станут развитие торговли с дружественными странами в национальной валюте, привлечение на рынок новой ликвидности через инструменты ЦФА и укрепление логистических связей и цепочек поставок, которые начали формироваться в прошлом году. Это позволит рынку перейти к росту по итогам 2023 года.

«Фокус нашего внимания сместился с объемов портфеля по факторингу и выплаченного финансирования на развитие новых рынков и направлений. В этом году мы планируем обратить особое внимание на сегмент малого и среднего бизнеса, продолжим развивать направления ЦФА, ABL-финансирования и Supply Chain Finance», – комментирует Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.