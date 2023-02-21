На железнодорожном вокзале Вязьма открылась фотозона ко Дню защитника Отечества

Фото: ОАО РЖД.

Для гостей и жителей города на вокзале Вязьма в Смоленской области открылась фотозона, посвященная Дню защитника Отечества. Она размещена в фойе вокзала.

На фоне композиции, включающей в себя макет знаменитой «полуторки» (советский грузовик ГАЗ-АА, ставший символом Великой Отечественной войны) и вещи военного быта 40-х годов прошлого века, все желающие могут сделать фотографии на память.

Фотозона будет открыта до 26 февраля. С 8:00 до 21:00 20-23 февраля в здании вокзала будут звучать популярные песни военных лет.