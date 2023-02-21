Аналитики отмечают рост спроса на ипотеку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России фиксируется увеличение спроса на ипотеку. По некоторым оценкам, в 2023 году выдачи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом.

Этот сегмент по-прежнему будет двигателем всего розничного кредитования. Основной спрос ипотечных заемщиков будет фокусироваться в сегменте вторичной недвижимости – на готовые объекты будет приходиться примерно 6 из 10 кредитов на рынке.

Наибольший спрос на ипотеку приходится на Москву и область. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

«В феврале ипотечные заемщики увеличили спрос на ипотеку: текущие продажи уже на 20% превышают итоговые показатели января, а по результатам всего месяца мы ожидаем прирост минимум в 1,5 раза. Схожую тенденцию мы наблюдаем по всему рынку, основные факторы – большой выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также предложения в рамках субсидированных программ застройщиков. При этом результат февраля этого года может оказаться ниже прошлогоднего уровня, когда львиная доля продаж была сформирована на последней неделе месяца в ожидании резкого роста ставок по кредитам», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.