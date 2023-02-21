Смолянам представили программу празднования Дня защитника Отечества. Фото: страница главы города Андрея Борисова в социальной сети.

Глава Смоленска Андрей Борисов поделился программой празднования Дня защитника Отечества на своей странице в соцсети. Мероприятия растянутся на два дня:

22 февраля в Доме творчества на улице Минской, 21 состоится праздничная концертная программа «Защитники Отечества, славим вас!». Зрителей ждут музыкальные и стихотворные номера от юных артистов.

Начало – в 18:00.

В этот же день, 22 февраля, Культурный центр «Заднепровье» приглашает на концерт «Служить России». В мероприятии примут участие вокальная группа «Верность», студия эстрадного, академического и рок-вокала «Альтернатива», ансамбль народного танца «Смоляночка», центр этнического танца «Жар-Птица», танцевальная студия «Амира инклюзив дэнс», парадная группа барабанщиц музыкального объединения «Рондо».

Начало концерта – в 19:00.

22 февраля в муниципальном Центре культуры состоится концертная программа «Не воюйте с русскими!», в которой примут участие солисты студии эстрадной песни «Открытая дверь».

Начало – в 18:00.

В День защитника Отечества, 23 февраля, праздничный концерт «Защитник Отечества – звание гордое» пройдет в Доме культуры «Шарм». В нем примут участие коллективы ДК: хореографический коллектив «Сударушка», ансамбли бального танца «Шарм» и эстрадного танца «Свежий ветер», солисты студии эстрадной песни «Крылья музыки», вокальной группы «Парадиз».

Начало – в 18:00.

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