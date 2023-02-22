В Смоленске врачи спасли 95-летнего ветерана с коронавирусом. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Врачи клинической больницы №1 спасли 95-летнего ветерана ветерана Великой Отечественной войны. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, женщина поступила в медучреждение в начале февраля. Пациентка тяжело переносила заболевание и была обессилена недугом.

Ветерану оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь. И 17 февраля она была выписана с выздоровлением под наблюдение врача-терапевта участкового.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске врачи спасли беременность женщине в серьёзной паталогией. Надежда на благополучное вынашивание беременности была крайне мала.