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НовостиОбщество22 февраля 2023 4:50

В Смоленске врачи спасли 95-летнего ветерана с коронавирусом

Тяжело переносившей заболевание женщине потребовалась госпитализация
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске врачи спасли 95-летнего ветерана с коронавирусом. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленске врачи спасли 95-летнего ветерана с коронавирусом. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Врачи клинической больницы №1 спасли 95-летнего ветерана ветерана Великой Отечественной войны. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, женщина поступила в медучреждение в начале февраля. Пациентка тяжело переносила заболевание и была обессилена недугом.

Ветерану оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь. И 17 февраля она была выписана с выздоровлением под наблюдение врача-терапевта участкового.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске врачи спасли беременность женщине в серьёзной паталогией. Надежда на благополучное вынашивание беременности была крайне мала.