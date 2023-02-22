Смоленская АЭС: фестиваль «U-235. Новые песни» прошел в Десногорске

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

В Десногорске с аншлагом прошел концерт группы «Сурганова и оркестр». Он состоялся в рамках презентации города атомщиков в качестве столицы фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни». Это совместный творческий проект «Школы Росатома» и программы #ТерриторияКультурыРосатома, финал которого пройдет в Десногорске в мае 2023 года.

Творческий визит был насыщенным и включал встречу председателя жюри фестиваля, певицы Светланы Сургановой с педагогами и учащимися детской музыкальной школы, пресс-конференцию с участием советника департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом», руководителя проекта «Школа Росатома» Натальи Шурочковой.

Очень впечатлил интересный, нестандартный формат творческой встречи обучающихся классической музыки и рок-музыкантов группы «Сурганова и оркестр», - рассказала педагог детской музыкальной школы Елена Левшенкова. - Это был мастер-класс по развитию способностей импровизации, музыкальной фантазии, сочинения музыкальных композиций. Наши юные скрипачки Лилия Шилина и Екатерина Шишкова показали свои навыки игры на скрипке и получили высокую оценку от рок-певицы.

Финальным аккордом стал концерт «Сургановой и оркестра», где на сцене вместе с популярной рок-певицей выступили гитарист Валерий Тхай и исполнитель бардовской песни Наталья Кучер.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Как рассказала на пресс-конференции Наталья Шурочкова, проект «Школа Росатома» призван создать действенные механизмы привлечения детей и молодежи в созидательную деятельность, которая позволит воспитать у них такие ценности, как любовь к Родине, к своему краю, к родителям, учителям, коллективу. Фестиваль «U-235. Новые песни» задуман как площадка, которая реализует эти возможности.

«Мне небезразлично то, что происходит в нашей стране, которая нас воспитала, и мне очень важно, чтобы каждый человек был счастлив и имел возможность реализовать тот потенциал, который дан ему свыше, - отметила певица Светлана Сурганова, отвечая на вопрос о том, чем ее привлек фестиваль. - Я уверена, что каждый талантлив по-своему, а через песни, живопись, музыку и, в целом, различные виды искусства, можно говорить очень важные и глубокие вещи. Мы должны вспомнить свои культурологические коды, потому что они очень богаты. Россия несет в себе невероятно важную функцию — духовную, и нам об этом нужно вспомнить».

Честь стать столицей всероссийского фестиваля «U-235. Новые песни» Десногорску выпала благодаря победе в отраслевом конкурсе муниципалитетов на право проведения финалов мероприятий для талантливых детей и молодежи. Конкурсную заявку подала муниципальный координатор проекта «Школа Росатома», методист Дома детского творчества Татьяна Кужаниязова.

«Идея, которая легла в основу конкурсной заявки, - приурочить фестиваль к 80-летию значимых побед в Великой Отечественной войне, таких как Курская битва, битва за Сталинград, и, конечно же, освобождение нашей героической Смоленщины, где война шла на каждом клочке земли, - рассказала автор проекта. - Как известно, через песню, поэзию, творчество и происходит гражданско-патриотическое воспитание детей».

В рамках фестиваля помимо концертов задумано образовательное мероприятие, в планах — встреча финалистов фестиваля с десногорскими поисковиками, посещение музея военной техники на Кургане Славы, что позволит молодежи из разных регионов получше узнать историю Великой Отечественной войны. Кроме того, есть идея посетить музей-усадьбу композитора М.И. Глинки в Новоспасском.

Глава Десногорска Александр Новиков отметил, что такое событие, как финал всероссийского фестиваля авторской музыки и поэзии, станет достойной наградой для города атомщиков и особенно, для подрастающего поколения.

Справка:

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, создание комфортной городской среды, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.