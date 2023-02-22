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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 6:11

В Гагаринском районе «Мерседес» столкнулся с фурой

В аварии есть пострадавший
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Гагаринском районе «Мерседес» столкнулся с фурой.

В Гагаринском районе «Мерседес» столкнулся с фурой.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Рано утром 22 февраля спасателям поступило сообщение о ДТП в районе деревни Белкино.

По прибытии на место информация подтвердилась – столкнулись фура Iveco и автомобиль «Мерседес».

По информации регионального управления МЧС, в результате ДТП есть пострадавший. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что 47-летняя женщина пострадала в страшном ДТП в Смоленской области. Авария произошла на трассе М1 «Беларусь».