В Гагаринском районе «Мерседес» столкнулся с фурой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рано утром 22 февраля спасателям поступило сообщение о ДТП в районе деревни Белкино.

По прибытии на место информация подтвердилась – столкнулись фура Iveco и автомобиль «Мерседес».

По информации регионального управления МЧС, в результате ДТП есть пострадавший. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что 47-летняя женщина пострадала в страшном ДТП в Смоленской области. Авария произошла на трассе М1 «Беларусь».