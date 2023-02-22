В Гагаринском районе «Мерседес» столкнулся с фурой.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Рано утром 22 февраля спасателям поступило сообщение о ДТП в районе деревни Белкино.
По прибытии на место информация подтвердилась – столкнулись фура Iveco и автомобиль «Мерседес».
По информации регионального управления МЧС, в результате ДТП есть пострадавший. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее «КП» писала, что 47-летняя женщина пострадала в страшном ДТП в Смоленской области. Авария произошла на трассе М1 «Беларусь».