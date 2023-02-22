В Смоленске ветеран Анна Ермакова отметила столетний юбилей

В Смоленске столетний ветеран Анна Ермакова отметила столетний юбилей. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске ветеран войны и труда отметила 100-летие. Как рассказали в городской администрации, Анна Климентьевна Ермакова родилась в деревне Бывалки в крестьянской семье. Закончила школу-семилетку, дальше учиться не пришлось, нужно было помогать матери по хозяйству, заботиться о младшем брате.

На жизнь Анны выпало немало тяжелых испытаний. В восемнадцать лет она встретила войну, помогала партизанам, пекла хлеб с другими односельчанами.

Ее отец, Манышин Климентий Егорович, воевал на Ленинградском фронте, был связистом, погиб от фашистской пули, похоронен в Ленинграде в братской могиле. Помимо этого, Анна пережила смерть мужа и двух сыновей.

37 лет она отработала в сельском хозяйстве: сначала в полеводстве, потом дояркой. В 1978 году ушла на пенсию, а в 2006 году племянница забрала ее в Смоленск, так как осталась Анна Климентьевна в деревне одна.

Сейчас на месте деревни Бывалки стоят памятники советским партизанам и молодым летчикам из полка Нормандия-Неман, погибшим при освобождении Смоленщины от фашистов, есть часовенка.

В день юбилея Анна Климентьевна получила поздравления от президента Владимира Путина, губернатора Алексей Островского, главы Смоленска Андрея Борисова.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске врачи спасли 95-летнего ветерана с коронавирусом. Тяжело переносившей заболевание женщине потребовалась госпитализация.