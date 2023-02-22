В 2023 году модернизируют ещё три смоленские библиотеки. Фото: «Объясняем.рф».

В 2023 году еще три смоленские библиотеки ждет модернизация. В рамках нацпроекта «Культура» планируют усовершенствовать библиотеки в Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах.

По информации портала Объясняем.рф, ранее были модернизированы Духовщинская и Починковская центральные библиотеки, а также Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми.

В учреждениях отремонтировали помещения и фасады зданий, закупили мебель и современное интерактивное оборудование, установили мультимедийную и звуковую технику, а также обновили книжный фонд. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили более 25 миллионов рублей.

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