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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:45

В Кардымовском районе закроют движение транспорта по мосту через реку Хмость

На участке автомобильной дороге пройдут ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Кардымовском районе закроют движение транспорта по мосту через реку Хмость. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В Кардымовском районе закроют движение транспорта по мосту через реку Хмость. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В связи ремонтом участка автомобильной дороги Смоленск-Вязьма-Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск-Вязьма) с 1 апреля будет запрещено движение транспорта по мосту через реку Хмость. Об этом сообщает СОГБУ «Смоленскавтодор».

Альтернативный путь проезда по автомобильной дороге Кардымово-Витязи-М1-Смогири-Шокино-Тверицы-Березкино-42 км.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска на месяц ограничат движение транспорта из-за ремонта «Квадры». Специалисты проведут работы на теплосетях.