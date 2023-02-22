Смоленские энергетики повышают качество электроснабжения потребителей

Фото: «МРСК Центра».

Ремонтная программа филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» 2022 года была реализована своевременно и в полном объеме. В течение года было отремонтировано 219,83 км линий электропередачи всех классов напряжения и 661 трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ.

Ремонт отдельных единиц оборудования с целью повышения качества электроснабжения потребителей Смоленскэнерго проведен на 191 подстанции 35-110 кВ. Расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности выполнена на площади 3745,499 гектаров. В июне-июле был проведен ремонт ПС 110/35/10кВ «Мазальцево» в одноименном поселке Смоленского района, которая является основным питающим центром поселка и части Смоленского района. Данный объект стал самым крупным в ремонтной программе ушедшего года.

Объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта филиала составил 584,897 млн рублей.

«Все работы проводятся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями законодательства, применением современные технологии. Основной объем работ в ушедшем году был выполнен в теплое время года силами собственного персонала без привлечения подрядных организаций», – прокомментировал заместитель генерального директор-директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.