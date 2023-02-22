В Смоленске обсудили проекты РВИО?

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На прошлой неделе состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с руководителем регионального отделения Российского военно-исторического общества Дмитрием Самохваловым, в ходе которой обсуждались проекты РВИО.

По словам Дмитрия Самохвалова, в Смоленском районе планируется организовать «Парк истории» (по аналогии с федеральным парком «Патриот»), на интерактивной площадке которого будут проводиться реконструкции и другие военно-патриотические мероприятия.

Поднимался вопрос благоустройства и установки в Смоленске плит с фамилиями советских граждан, зверски замученных в Дулаге-126.

Ещё один важный проект — выставка «Противостояние», которая открылась на площадке музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». В её основе — экспонаты, собранные в Мариуполе членами регионального отделения РВИО, а также переданные участниками спецоперации.

На выставке представлены наглядные свидетельства, доказывающие пронацистские настроения на современной Украине: школьные учебники по истории, по которым учатся дети, предметы с нацистской символикой, оружие ВСУ, использовавшееся для обстрелов мирного населения Донбасса, фрагменты вооружений и экипировки, доказывающие широкое участие стран НАТО в конфликте. А также фото- и видеоматериалы и личные вещи наших добровольцев, участвовавших в защите Донбасса с 2014 года.

На прошлой неделе Глава региона отметил, что знакомство с экспозицией будет полезно для подрастающего поколения.

«Дал указание профильным чиновникам в обязательном порядке организовать посещение выставки в период её проведения старшеклассниками и студентами, поскольку, на мой взгляд, она будет крайне важна для формирования собственной оценки и понимания подрастающим поколением происходящих сегодня событий», — сказал губернатор.