Как проходит углубленная диспансеризация в Смоленской области

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Подробно рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что такая диспансеризация не заменяет стандартную, а расширяет её и включает дополнительные обследования. Её можно пройти уже спустя 60 дней после заболевания коронавирусной инфекцией.

«Комплексное обследование проводится в два этапа. Первый включает общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию, приём терапевта, а также анализ на определение концентрации D-димера в крови для выявления признаков тромбообразования. По их результатам врачи при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на 2-й этап, который предусматривает ещё ряд обследований. Если по итогам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риск их возникновения, то ему будет назначено необходимое лечение и реабилитация», — подчеркнул глава региона.

На прошлой неделе По его словам, углублённую диспансеризацию можно пройти в 30 медучреждениях региона. «Также мы готовы привлекать к этой работе мобильные бригады. В прошлом году такое обследование прошли 42 тысячи смолян.

Записаться на обследование можно через Единый портал Госуслуг, в поликлинике, а также при личном обращении в кабинет медицинской профилактики», — проинформировал Алексей Островский.