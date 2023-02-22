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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:00

В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Докучаева

«Квадра» проведёт работы по устранению последствий коммунальной аварии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Докучаева.

В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Докучаева.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ ПАО «Квадра» по устранению последствий аварийной ситуации на участке магистральных тепловых сетей в центре Смоленска ограничат движение транспорта.

Работы будут проводиться с 23 февраля по 1 апреля на улице Докучаева (от улицы Барклая де Толли до пересечения с улицей Коммунистической).

Ранее «КП» писала, что в Кардымовском районе закроют движение транспорта по мосту через реку Хмость. На участке автомобильной дороге пройдут ремонтные работы.