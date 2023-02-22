В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Докучаева. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ ПАО «Квадра» по устранению последствий аварийной ситуации на участке магистральных тепловых сетей в центре Смоленска ограничат движение транспорта.

Работы будут проводиться с 23 февраля по 1 апреля на улице Докучаева (от улицы Барклая де Толли до пересечения с улицей Коммунистической).

Ранее «КП» писала, что в Кардымовском районе закроют движение транспорта по мосту через реку Хмость. На участке автомобильной дороге пройдут ремонтные работы.