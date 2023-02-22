Очередную партию гумпомощи для смолян отправили в зону СВО. Фото: пресс-служба администрации города.

В преддверии Дня защитника Отечества администрацией города при поддержке социально ориентированного бизнеса собрано около 3 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих из смоленского именного подразделения «Феникс», выполняющего задачи в зоне проведения спецоперации.

Как рассказали в пресс-служба администрации, особенностью этого гуманитарного груза является наличие не только традиционных товаров, отправляемых бойцам Донбасса, но продукты исключительно смоленских предприятий – хлеб и рыба.

Гуманитарная помощь, а также письма от родных в ближайшие дни будут доставлены смолянам на территорию проведения спецоперации.

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