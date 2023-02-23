Председатель Смоленского городского Совета поздравил с Днем защитника Отечества

Фото: smolsovet.ru.

- От депутатов Смоленского городского Совета и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником всенародного выражения гордости за тех, кто охранял и охраняет безопасность Отечества, укрепляет его могущество, для кого священный долг перед Родиной – суть жизни! – обратился председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин. - Этот день – повод выразить слова благодарности тем, кто освобождал родную землю от поработителей в годы Великой Отечественной войны – всем нашим ветеранам, труженикам тыла, почтить память героев, павших за свободу и независимость нашей страны. Особые слова признательности хочется сегодня сказать смолянам, участвующим в специальной военной операции – все они продолжают славные традиции, связанные с героической историей Смоленщины, стоят на страже рубежей Родины, укрепляют её целостность и защищают мирное население.

Спикер городского парламента пожелал успехов во всех делах, крепкого здоровья, счастья и благополучия. А городу-герою Смоленску – мира и процветания.