В Смоленской области по нацпроекту приведут в порядок 37 дорог. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Смоленской области будут отремонтированы 37 участков региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью свыше 307 км, а также 12 участков улично-дорожной сети столицы субъекта. Об этом рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсети.

В Смоленске самым крупным объектом станет улица Шевченко. Запланирован ремонт 2-х ее участков общей протяженностью более 1,5 км - от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Румянцева и от перекрестка с ул. Румянцева до перекрестка с ул. Попова. Также в планах – ремонт участков улиц Соболева, Шейна, Румянцева, Пригородной, Черняховского, Раевского, Памфилова, Полевой, 3-го Свердловского переулка и Московского Большака.

Что касается значимых объектов в области, дорожники запланировали ремонт 3-х участков автодороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель общей протяженностью почти 17 км в Велижском районе; ремонт более 25,5 км автодороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново в Ельнинском районе; ремонт участков общей протяженностью более 31 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» - Шумячи; ремонт 2-х участков общей протяженностью почти 15 км автодороги Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово, связывающей Смоленскую и Тверскую область, в Кардымовском и Духовщинском районах; ремонт более 11 км автодороги, ведущей от трассы М1 Беларусь через Хмелиту в поселок Холм-Жирковский. Еще один участок этой же дороги протяженностью 12,7 км, по словам главы региона, будет приведен в нормативное состояние в Ярцевском районе.

Кроме того, будет продолжен ремонт обходов райцентров, позволяющих пустить транзитный транспорт мимо населенных пунктов. В планах - ремонт более 4 км обхода Новодугино, более 4,5 км обхода Сафоново и более 7,5 км обхода Починка. Также запланирован ремонт участка 1,8 км автодороги на подъезде к Починку.

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