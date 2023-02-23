Митинг-концерт в честь защитников Отечества состоялся в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленске на Массовом поле в Лопатинском саду прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации и решения о проведении Специальной военной операции.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в митинге приняли участие порядка тысячи человек - представители ветеранских и молодежных организаций, политических партий, активисты волонтерского и добровольческого движений, военнослужащие и врачи, прибывшие из зоны проведения СВО. Перед участниками мероприятия выступили творческие коллективы с патриотическими песнями.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Организатором митинга выступило региональное отделение «Общероссийского народного фронта». В рамках их проекта «Всё для Победы» смоляне могли воспользоваться QR-кодом для перечисления средств в поддержку бойцов. На все собранные деньги закупят всё необходимое военнослужащим на передовой.

Ранее смолянам представили программу празднования Дня защитника Отечества. Праздник будет отмечаться два дня.