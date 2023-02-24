Водитель автомобиля «Мерседес» погиб в ДТП с двумя фурами под Смоленском. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ДТП с грузовиком и фурой на трассе М-1 в Краснинском районе Смоленской области погиб один из водителей. Трагедия произошла днем 23 февраля.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 25-летний мужчина за рулем грузового авто Mercedes не справился с управлением и врезался в фуру DAF. Большегруз вел 56-летний человек. После этого DAF столкнулся с другой фурой.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes погиб на месте.

Ранее «КП» писала, что 47-летняя женщина пострадала в страшном ДТП в Смоленской области. Авария произошла на трассе М1 «Беларусь».