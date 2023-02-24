Резкое потепление и снегопады ожидаются в Смоленской области с 25 февраля. Фото: Алёна Лавушкина.

По информации центра погоды «Фобос», 24 февраля антициклон переместится на юг Европейской России, а с северо-запада в регион прорвется атлантический циклон, несущий согретые Гольфстримом воздушные массы и новую порцию сильных снегопадов. К исходу воскресенья местами выпадет около половины февральского объема осадков. В Смоленской области снег может переходить в дожди.

Сегодня, 24 февраля, южный ветер будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с, ожидаются порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -4 +1°С.

В Смоленске: днем -3 -1°С.

Атмосферное давление будет падать.

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