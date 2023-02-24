Губернатор Алексей Островский и мэр Андрей Борисов навестили смоленских бойцов в зоне СВО. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов посетили зону проведения специальной военной операции и поздравили смоленских военнослужащих с Днём защитника Отечества.

Бойцам передали очередную партию гуманитарной помощи - предметы одежды, продукты, стройинвентарь, расходные материалы для автотранспорта, тепловизионные монокуляры, дизельные электрогенераторы, камеры наблюдения и другое оборудование.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

В общей сложности усилиями представителей регионального бизнеса, общественных организаций и неравнодушных граждан был собран груз общим весом более 16 тонн. Как сообщил Алексей Островский на своей странице в социальной сети, гуманитарная помощь будет доставлена смоленским военнослужащим и других подразделений.

Помимо этого, бойцам 359 полка территориальной обороны передали письма и открытки от родственников. По словам главы города, особенно трогательным стал подарок от воспитанников Смоленского детского сада №54. Дети записали для бойцов видеообращение.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

– Поинтересовались, какая еще дополнительная помощь необходима от региона. Зафиксировали все просьбы, с которыми обратились ребята – как в части приобретения дополнительного оборудования, - в том числе, тепловизионных прицелов ночного видения, - которое поможет улучшить условия несения службы, так и решения личных вопросов. Они уже взяты в проработку, – отметил Алексей Островский.

Военнослужащим рассказали о том, какая поддержка оказывается их родным и близким, а также предложили организовать поздравление жен мобилизованных с Международным женским днём от имени мужей.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

– Будем на регулярной основе и впредь приезжать сюда, привозить гуманитарную помощь, письма от родных, открытки от детей. Большое спасибо бойцам, что с достоинством несут свою службу! – добавил Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ветеран поздравил участников СВО с Днём защитника Отечества. Виктор Якунин пожелал бойцам здоровья и уверенности в своих силах.