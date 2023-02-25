В Смоленске молодая мать убила своего трёхмесячного сына. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительницу Смоленска задержали по подозрению в убийстве трёхмесячного ребёнка. Трагедия случилась 23 февраля в Заднепровском районе.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, 20-летняя девушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась в квартире вместе со своим трехмесячным сыном и разговаривала с его отцом по телефону.

Смолянка разозлилась из-за плача ребёнка и не менее двух раз ударила его по лицу. Спустя некоторое время она заметила, что мальчик плохо себя чувствует, и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть от травматического отёка мозга.

На данный момент девушка задержана, решается вопрос о возможном заключении ее под стражу.

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