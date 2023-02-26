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НовостиОбщество26 февраля 2023 5:45

В Смоленске частично перекроют парковку ТРЦ «Макси» из-за празднования Масленицы

26 февраля на площадке возле торгового центра организуют масленичные гуляния
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске перекроют парковку возле ТРЦ «Макси». Фото: страница ТРЦ «Макси» ВКонтакте.

В Смоленске перекроют парковку возле ТРЦ «Макси». Фото: страница ТРЦ «Макси» ВКонтакте.

Часть парковки ТРЦ «Макси» (со стороны входа в магазин «Спортмастер») будет перекрыта в воскресенье, 26 февраля, с 10.00 до 17.00 в связи с проведением праздничных масленичных мероприятий. Об этом сообщила администрация торгового центра.

Смолян ждут:

Скоморохи и развлекательные локации с народными забавами от агентства «Кубик Рубик»;

Тематические фотозоны;

Розыгрыши подарков от партнеров;

Выступления лучших артистов и коллективов города;

Блинная станция от Харчевни «Мандариновый Гусь» с лакомствами и горячими напитками.

Начало в 12:00. Вход свободный.

Ранее Андрей Борисов рассказал о программе празднования Масленицы в Смоленске. Мероприятия организуют на разных площадках областного центра.