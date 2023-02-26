В Смоленске частично перекроют парковку ТРЦ «Макси» из-за празднования Масленицы

В Смоленске перекроют парковку возле ТРЦ «Макси». Фото: страница ТРЦ «Макси» ВКонтакте.
Часть парковки ТРЦ «Макси» (со стороны входа в магазин «Спортмастер») будет перекрыта в воскресенье, 26 февраля, с 10.00 до 17.00 в связи с проведением праздничных масленичных мероприятий. Об этом сообщила администрация торгового центра.
Смолян ждут:
Скоморохи и развлекательные локации с народными забавами от агентства «Кубик Рубик»;
Тематические фотозоны;
Розыгрыши подарков от партнеров;
Выступления лучших артистов и коллективов города;
Блинная станция от Харчевни «Мандариновый Гусь» с лакомствами и горячими напитками.
Начало в 12:00. Вход свободный.
Ранее Андрей Борисов рассказал о программе празднования Масленицы в Смоленске. Мероприятия организуют на разных площадках областного центра.