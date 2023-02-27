Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики употребления наркотических средств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Росстата, за 2021 год число смертей, связанных с употреблением наркотиков, превысило 10 тысяч и выросло по сравнению с 2020-м на 37%. Люди умирали из-за психических расстройств, случайного отравления, либо отравления с неопределенными намерениями.

Всего от внешних причин в России умерли 139 069 человек – таким образом, на долю смертей от наркотиков приходится 7%.

При этом данные статистики свидетельствуют о том, что в России уменьшается количество людей, попадающих под диспансерное наблюдение.

Вероятнее всего, говорят врачи, многие зависимые просто не обращаются за помощью. А, если речь идет о несовершеннолетних, специалисты вправе оказать ему помощь, только получив письменное согласие от родителей. А последние, как правило, не желают огласки. Таким образом, пациенты сами решают сколько им лечиться и нужно ли вообще это делать.

Заведующий диспансерно-поликлиническим отделением Смоленского областного наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Виталий Захарченко назвал средний возраст наркозависимых людей – не старше 35 лет и обратил внимание, что среди молодежи от 15 лет растет интерес к синтетическим наркотикам.

– Этот вид химии вытеснят другие запрещенные вещества. Практически после первого применения человек впадает в бредовое состояние, у него возникают галлюцинации и развивается «интоксикационный» психоз. Такое состояние может привести к непредсказуемому исходу, – прокомментировал Виталий Дмитриевич.

Сегодня мы подготовили карточки, в которых акцентировали внимание на то, какое воздействие оказывают запрещенные вещества и какой вред могут нанести.

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