Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 5:04

Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 27 февраля

Столбики термометров опустятся до -6
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 27 февраля. Фото: Алёна Лавушкина.

Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 27 февраля. Фото: Алёна Лавушкина.

В понедельник, 27 февраля, в Смоленскую область снова вернутся заморозки.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

По прогнозам синоптиков, днём без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 724 мм рт. столба, будет расти.

Читай также:

Митинг-концерт в честь защитников Отечества состоялся в Смоленске. В нем приняли участие порядка тысячи человек.