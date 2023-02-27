Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 27 февраля. Фото: Алёна Лавушкина.

В понедельник, 27 февраля, в Смоленскую область снова вернутся заморозки.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

По прогнозам синоптиков, днём без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 724 мм рт. столба, будет расти.

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