Жесткое ДТП с маршруткой произошло в Промышленном районе Смоленска. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

ДТП с участием маршрутного такси произошло на улице Крупской в Смоленске 26 февраля. О случившемся сообщили очевидцы в соцсети.

– ДТП с маршруткой на Крупской, напротив Корта. Полосы движения в центр полностью заблокированы, объезд по встречке, – рассказал автор поста.

По предварительной информации, автобус столкнулся с легковушкой «Шкода». Автомобили получили серьёзные технические повреждения, в аварии никто не пострадал.

Ранее водитель автомобиля «Мерседес» погиб в ДТП с двумя фурами под Смоленском. Подробности аварии сообщили в региональном УМВД.