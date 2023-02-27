В Смоленске отпраздновали Масленицу. Фото: пресс-служба администрации города.

Масленичные гуляния в Смоленске проходили с 20 по 26 февраля. Как рассказали в пресс-службе мэрии, они были организованы сразу на нескольких площадках областного центра.

Смолян ждали выступления творческих коллективов города, пляски, конкурсы, театрализованные представления с участием скоморохов, героев русских сказок и многое другое.

Фото: пресс-служба администрации города.

Всех присутствующих угощали горячими напитками и главным масленичным блюдом – блинами. Завершались праздники традиционным сжиганием чучела зимы.

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