Более 20 единиц спецтехники расчищали улицы Смоленска в выходные дни. Фото: пресс-служба СОГБУ «Смоленскавтодор».

СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядные организации вели работы по расчистке улиц областного центра от снега в дневную и ночную смены. Ежедневно было задействовано более 20 единиц специализированной техники.

По информации пресс-службы организации, работы проводились на улице Фрунзе, проспекте Гагарина, улицах Николаева, Тенишевой, Крупской, Шевченко, Кирова, Кутузова и других.

Кроме того, выполнялась расчистка и обработка тротуаров на улицах Автозаводская, Нахимова, Багратиона и других.

Ранее «КП» писала, что резкое похолодание ожидается в Смоленской области 27 февраля. Столбики термометров опустятся до -6.