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НовостиПолитика27 февраля 2023 11:36

Алексей Островский и Андрей Борисов встретились с Ельнинской дивизией в зоне СВО

Бойцам передали более 9 тонн гуманитарного груза
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский и Андрей Борисов встретились с Ельнинской дивизией. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсети.

Алексей Островский и Андрей Борисов встретились с Ельнинской дивизией. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсети.

В рамках визита в зону СВО губернатор Алексей Островский и мэр Андрей Борисов встретились с военнослужащими 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии.

Бойцам передали более 9 тонн гуманитарного груза, в том числе, продукты, дизельные электрогенераторы и бензопилы, комплекты компактной мебели, зимние тактические кроссовки, беспилотные летательные аппараты и запасные аккумуляторы к ним, тепловизионные прицелы, дальномеры, бинокли и другое оборудование. Помимо этого, гвардейцы получили весточки и поздравления с праздником от родных и близких.

– Настроение у ребят боевое. Рассказал об оказываемой нами поддержке семьям участников СВО, работе профильного Центра, принятом мною решении о региональных денежных выплатах не только за первое, но и за последующие ранения. Обсудили имеющиеся просьбы и личные вопросы. Все зафиксировал. По возвращении уже приступили к формированию нового гуманитарного груза, – написал Алексей Островский на своей странице в социальной сети.

Ранее губернатор Алексей Островский и мэр Андрей Борисов навестили смоленских бойцов в зоне СВО. Военнослужащим также передали гуманитарную помощь, письма и поздравления от родных.