На двух улицах Смоленска отключат холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

СМУП «Горводоканал» информирует, что в связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии по адресу: ул. Раевского, д.4 будет отключено холодное водоснабжение. Работы пройдут 28 февраля, воды не будет с 9.30 до окончания ремонта по следующим адресам:

- пр. Гагарина, 19;

- ул. Раевского,1, 2 (Смоленский педагогический колледж), 3, 4, 5, 6, 6-А (детский сад № 75 «Светлячок»), 8, 10.

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 8 (4812) 38-18-50,70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды. Смолянам приносят извинения за временные неудобства.

Ранее «КП» писала, что более 20 единиц спецтехники расчищали улицы Смоленска в выходные дни. Работы велись в круглосуточном режиме.