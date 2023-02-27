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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:42

На двух улицах Смоленска отключат холодную воду

На водопроводной линии пройдут ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
На двух улицах Смоленска отключат холодную воду.

На двух улицах Смоленска отключат холодную воду.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

СМУП «Горводоканал» информирует, что в связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии по адресу: ул. Раевского, д.4 будет отключено холодное водоснабжение. Работы пройдут 28 февраля, воды не будет с 9.30 до окончания ремонта по следующим адресам:

- пр. Гагарина, 19;

- ул. Раевского,1, 2 (Смоленский педагогический колледж), 3, 4, 5, 6, 6-А (детский сад № 75 «Светлячок»), 8, 10.

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 8 (4812) 38-18-50,70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды. Смолянам приносят извинения за временные неудобства.

Ранее «КП» писала, что более 20 единиц спецтехники расчищали улицы Смоленска в выходные дни. Работы велись в круглосуточном режиме.