Смоляне назвали трамвай самым удобным видом общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске в ходе опроса среди горожан определили самый удобный вид общественного транспорта — им оказался трамвай.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, наиболее удобным транспортом его назвали 35,6% горожан. Второе место в рейтинге занял автобус, за который отдали голоса 30,5% жителей Смоленска. Только 22% опрошенных посчитали удобными микроавтобусы. Четвертое место получили троллейбусы – за них отдали голоса 11,9% смолян.

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