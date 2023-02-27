На Смоленской АЭС введена информационная система поддержки эксплуатации

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Информационная система поддержки эксплуатации (ИС ПЭ) - это уникальный цифровой продукт концерна «Росэнергоатом», задача которого - повысить надежность, эффективность и безопасность АЭС. Проект по созданию и внедрению ИТ-системы реализуется в электроэнергетическом дивизионе Росатома с 2019 года. Смоленская атомная станция вошла в первую волну перехода на новую ИТ-платформу. Пилотными площадками также стали Балаковская, Белоярская, Кольская и Ростовская АЭС.

«Цифровая трансформация определена сегодня одной из пяти национальных целей. Проект Информационной системы поддержки эксплуатации является ключевым и самым масштабным в программе цифровизации Концерна «Росэнергоатом». При создании системы использован опыт и лучшие практики всех АЭС в области процессов эксплуатации, управления ремонтами, ресурсами и документацией. Реализация этого проекта позволит повысить эффективность работы атомной станции и снизить удельные затраты на выработку электроэнергии», - подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Информационная система поддержки эксплуатации объединяет все жизненно-важные процессы, связанные с оборудованием атомных станций, и интегрирована с другими ИТ-системами «Росэнергоатома». В нее включена автоматизация ведения оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерной поддержки, управления ресурсами и документацией. Система позволяет осуществлять сбор данных о различных объектах, обеспечивать поддержку эксплуатации АЭС, используя цифровую систему контроля производства, дает возможность оптимизировать производственные процессы.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

В ноябре 2022 года были завершены приемо-сдаточные испытания ИС ПЭ в части функционала и интеграции со смежными системами. В ходе испытаний специалисты АЭС убедились, что она соответствует всем функциональным требованиям.

Сейчас идет важный этап опытно-промышленной эксплуатации, во время которого персоналу предстоит обучиться работать в системе, дать свои замечания по функционалу, интерфейсам. Все это должно привести к совершенствованию цифрового продукта для перехода в промышленную эксплуатацию.

Пользователями системы станет практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал атомной станции, а также сотрудники подрядных организаций, в том числе «Атомэнергоремонта».

Внедрение ИС ПЭ на Смоленской АЭС в промышленную эксплуатацию запланировано в июне 2023 года. Следующим шагом станет тиражирование системы на Калининскую, Курскую, Ленинградскую, Нововоронежскую АЭС, а также на ПАТЭС. В перспективе планируется ее использование на зарубежных атомных станциях российского дизайна, возводимых Росатомом.

Справка

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе.