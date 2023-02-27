В Смоленске пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо при поддержке «Единой России»

Фото: smolensk.er.ru.

Лучшие дзюдоисты среди юниоров и юниорок до 23 лет сразятся в поединках на татами в Смоленском государственном университете спорта. Победители примут участие в Первенстве России. Также на турнире можно будет выполнить норматив на почетное звание мастера спорта России по дзюдо.

Соревнования пройдут при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». Отметим, что смоленские единороссы оказывают всестороннюю помощь в организации подобных турниров и популяризации дзюдо в стране.

Поединки начнутся в 10.00 в зале № 8 Смоленского университета спорта (проспект Гагарина, 23). Торжественное открытие состоится в 17.00, награждении победителей – после окончания финального блока.