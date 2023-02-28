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НовостиОбщество28 февраля 2023 5:05

В Смоленске проведут массовую проверку сирен и громкоговорителей

Реагировать на звук не нужно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске проведут массовую проверку сирен и громкоговорителей. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В Смоленске проведут массовую проверку сирен и громкоговорителей. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Проверка системы оповещения населения состоится с 10 до 12 часов утра 1 марта. В этот день в Смоленской области будут звучать электрические сирены.

Кроме того, по информации «Пожарно-спасательного центра», проверят также возможность доведения до населения речевой информации через громкоговорители, радио и телевидение.

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