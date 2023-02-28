«Прямая линия» с губернатором Смоленской области Алексеем Островским пройдёт 15 марта. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

15 марта в 12.00 на канале «Россия 24», в эфире «Радио России Смоленск» и в социальной сети «ВКонтакте» состоится «Прямая линия» с губернатором Алексеем Островским. Как ранее сообщал глава региона, теперь эфиры будут проводиться ежемесячно.

Смоляне могут задать волнующие вопросы по телефону: 8 (4812) 68-48-08. Кроме того, уже сейчас можно оставлять комментарии в паблике ВК под постом.

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