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НовостиОбщество28 февраля 2023 7:26

В рамках нацпроекта в Смоленске отремонтировали более 40 улиц

Проект реализуется с 2019 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В рамках нацпроекта в Смоленске отремонтировали более 40 улиц. Фото: пресс-служба администрации города.

В рамках нацпроекта в Смоленске отремонтировали более 40 улиц. Фото: пресс-служба администрации города.

Более 40 улиц в Смоленске отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Нацпроект реализуется с 2019 года. Как сообщает СОГБУ «Смоленскавтодор», за за это время отремонтировали более четырёх десятков улиц.

На объектах заменили дорожное покрытие, установили новые знаки и остановочные павильоны, отремонтировали тротуары.

В 2022 году выполнили ремонт пяти улиц общей протяженностью более восьми километров, одна из них – улица Кирова.

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