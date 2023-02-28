Смоляне могут увидеть северное сияние в первые дни марта. Фото: Александр ГЛУЗ

Первого и второго марта у смолян появится возможность увидеть северное сияние. Явление можно будет наблюдать благодаря нескольким вспышкам на Солнце, которые произошли из-за разворота корональной дыры к Земле 24 февраля. В связи с этим в самых непривычных для этого местах появилось северное сияние – его уже увидели в Пскове, Санкт-Петербурге, Подмосковье.

Как сообщает паблик "Погода. Смоленск", сияние может дойти и до смоленской широты – если геомагнитная активность будет по-прежнему повышена и небо не затянут облака. Наблюдать редкое явление можно будет в течение ближайших двух ночей. Вероятнее всего, свечение появится на северном горизонте вдали от городской засветки.

Читай также:

В Смоленске отпраздновали Масленицу. Мероприятия прошли на нескольких площадках Смоленска.