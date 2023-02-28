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НовостиОбщество28 февраля 2023 10:46

Более 400 школьников исполнили детский гимн Смоленска

Масштабное творческое исполнение стало настоящим символом любви к родной земле
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Более 400 школьников исполнили детский гимн Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Более 400 школьников исполнили детский гимн Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Более 400 учащихся из разных школ Смоленска спели песню «Славная Смоленщина». Как рассказали в пресс-службе администрации города, она является частью крупного проекта «Поем, прославляя Смоленск», который в прошлом году победил в конкурсе президентского Фонда культурных инициатив.

Песня задумана как гимн детей и молодежи Смоленска, а масштабное творческое исполнение стало настоящим символом любви к родной земле.

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