Смоленскэнерго проводит постоянный мониторинг качества электроэнергии

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» продолжает работу с потребителями Смоленской области в части соблюдения требований качества электрической энергии, проводят мониторинг с применением специальных средств измерений показателей качества электроэнергии. В 2022 году проведено 770 плановых измерений в центрах питания (секции шин 10 кВ и 6 кВ) и 1561 измерений на трансформаторных подстанциях (секции шин 0,4 кВ).

В течение года на 326 объектах районов электрических сетей реализовывались технические мероприятия, направленные на улучшение качества электроэнергии.

Для обеспечения единства и требуемой точности измерений, а также постоянной метрологической готовности средств изменения к выполнению измерений, были выполнены работы по подтверждению соответствия 1898 средств измерений метрологическим характеристикам, в том числе 228 приборов учета электрической энергии, используемые при коммерческом и техническом учете электроэнергии. Также для определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений была выполнена калибровка 1692 единиц.

В компании разработана система управления качеством электрической энергии, которая помогает работать на предупреждение поступления жалоб от потребителей на качество электроэнергии. Все поступающие обращения оперативно отрабатываются. Напоминаем, что при необходимости проверки качества электроэнергии необходимо официально подать заявку по телефону бесплатной линии Единого Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

«Филиал работает над повышением качества и надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Смоленской области постоянно, уделяя внимание вопросам соответствия качества передаваемой электроэнергии требованиям ГОСТ. Это качество подтверждено сертификатом, полученным филиалом 31 декабря 2020 года», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.