МЧС опровергло сообщение о воздушной тревоге в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Региональное управление МЧС опровергло это сообщение.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.

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