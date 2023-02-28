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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:55

МЧС опровергло сообщение о воздушной тревоге в Смоленской области

В регионе не будет проводиться проверка системы оповещения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
МЧС опровергло сообщение о воздушной тревоге в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

МЧС опровергло сообщение о воздушной тревоге в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Региональное управление МЧС опровергло это сообщение.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.

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