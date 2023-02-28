В Смоленске отремонтируют зал хореографии и спортплощадку института искусств. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Во время последней встречи губернатора Алексея Островского с молодежными активистами на форуме «Смола» студенты вуза рассказали о необходимости ремонта пользующегося популярностью зала хореографи, в котором также занимаются воспитанники Детской школы искусств и детских кружков.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Как сообщил глава региона на своей странице в социальной сети, в этом году на ремонт зала и крыши над ним, а также спортивной площадки будут выделены дополнительные средства. Поскольку на базе Института регулярно проводятся городские, региональные и международные фестивали, Алексей Островский посчитал необходимым найти источники финансирования и для приобретения современной аппаратуры для актового зала.

Ранее «КП» писала, что 15 февраля пройдёт «Прямая линия» с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. Задать вопросы главе региона можно уже сейчас.