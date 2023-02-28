В Смоленске увековечат память жителей, участвовавших в добровольческом движении по восстановлению города

Фото: Смоленский городской Совет.

Память смолян, во внерабочее время отстраивавших город после Великой Отечественной войны, будет увековечена путем установки мемориальной доски на фасаде дома 7 по улице Бакунина. Это планируется сделать до конца апреля по предложению клуба краеведов города Смоленска «Феникс»

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, массовое добровольческое движение по восстановлению разрушенного Смоленска началось в мае 1944 года, когда из газет стало известно об инициативе сталинградских женщин, восстанавливавших знаменитый «Дом Павлова» в Сталинграде.

Объектом, подобным «Дому Павлова», в Смоленске стал «Дом связи» на улице Бакунина. Добровольческую бригаду возглавила Клавдия Савченко вместе с коллегами по работе. Многие горожане подхватили призыв этой бригады телеграфисток. В 1945 году восстановление четырехэтажного корпуса дома было закончено, а вот с шестиэтажным корпусом возникли проблемы: здание имело трещину по вертикали после фашистского авиаудара. Сначала даже хотели снести корпус, но, стянув стяжками, восстановили в 1950 году.

Работы по проектированию, изготовлению и установке доски, увековечивающей память жителей, участвовавших в добровольческом движении по восстановлению Смоленска, будут проведены на взносы членов клуба краеведов «Феникс».