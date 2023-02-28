В Смоленске Горсовет принял первые в этом году решения для продолжения реализации важнейшего регионального проекта

Фото: smolsovet.ru

«Мы приняли первые в этом году решения для продолжения реализации важнейшего регионального проекта в городе Смоленске. В этом году перед областным центром по этому направлению стоят важные задачи: количество аварийных домов будет сокращаться», - уточнил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Фото: smolsovet.ru

Он напомнил, что из запланированных 683,9 млн рублей на реализацию в этом году в нашем городе региональных проектов 641 млн предусмотрен на переселение смолян из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Программа на территории города активно реализуется с 2019 года.

Квартиры для этих целей приобретаются специально за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

Как уточнила на декабрьской сессии заместитель Главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко, по этапу 2022-2023 годов в областном центре намечено расселение порядка 10988 квадратных метров жилья – будет приобретено 284 квартиры – жилищные условия смогут улучшить 645 смолян. В целом, с 2019 года по 2023-й включительно будет расселено около 19 тысяч квадратных метров – это 486 квартир для 1160 человек.