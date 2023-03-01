Два трамвая столкнулись в Заднепровском районе Смоленска. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.
Серьёзная авария с двумя городскими трамваями произошла 28 февраля в Заднепровском районе Смоленска. О произошедшем сообщили местные жители.
Не смотря на кадры, которыми поделились смоляне в социальных сетях, в МУТТП не подтвердили информацию о столкновении трамваев.
– Столкновения не было. По информации, изложенной в социальных сетях, назначена служебная проверка.
Очевидцы ДТП предполагают, что причиной стала неисправность стрелки на повороте.
Ранее «КП» писала, что смоляне назвали трамвай самым удобным видом общественного транспорта. Департамент по транспорту и дорожному хозяйству провёл опрос среди горожан.