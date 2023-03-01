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НовостиПроисшествия1 марта 2023 4:48

Два трамвая столкнулись в Заднепровском районе Смоленска

Причиной могла стать неисправность стрелки на повороте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Два трамвая столкнулись в Заднепровском районе Смоленска. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Два трамвая столкнулись в Заднепровском районе Смоленска. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Серьёзная авария с двумя городскими трамваями произошла 28 февраля в Заднепровском районе Смоленска. О произошедшем сообщили местные жители.

Не смотря на кадры, которыми поделились смоляне в социальных сетях, в МУТТП не подтвердили информацию о столкновении трамваев.

– Столкновения не было. По информации, изложенной в социальных сетях, назначена служебная проверка.

Очевидцы ДТП предполагают, что причиной стала неисправность стрелки на повороте.

Ранее «КП» писала, что смоляне назвали трамвай самым удобным видом общественного транспорта. Департамент по транспорту и дорожному хозяйству провёл опрос среди горожан.