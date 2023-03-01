В Смоленском районе спасатели более трёх часов тушили пожар в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 28 февраля в СНТ «Агроснаб» в Смоленском районе загорелся один из дачных домов. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 17 вечера, а полностью ликвидировать возгорание удалось только около 20.30 часов.

Прибывшие подразделения 2 специализированной и 7 пожарно-спасательных частей обнаружили, что огонь полностью охватил мансардный этаж кирпичного дома и кровлю и мог перекинуться на хозяйственные постройки на этом участке. В помощь пожарные запросили дополнительную автоцистерну. Все силы были брошены на предотвращение распространения огня на первый этаж дома и соседние строения.

В результате случившегося полностью уничтожены кровля и частично межэтажные перекрытия, выгорел мансардный этаж. По информации регионального управления МЧС, первый этаж, с хранившемся там имуществом, удалось отстоять у огня. На данный момент специалисты устанавливают причину пожара, по предварительной версии ей могла стать неисправность отопительной печи.

Ранее «КП» писала, что два трамвая столкнулись в Заднепровском районе Смоленска. Причиной могла стать неисправность стрелки на повороте.