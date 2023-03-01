Житель Смоленской области стал победителем Всероссийского конкурса «Защитники Отечества». Фото: официальный сайт Музея Победы.

Музей Победы подвел итоги Всероссийского конкурса рисунков «Защитники Отечества». В числе победителей оказался автор из Смоленской области - 18-летний Никита Иванов. Его работа, которую он подписал просто «Спасение», войдет в коллекционную серию открыток Музея Победы.

Всего в творческом конкурсе приняли участие более 18 тысяч человек из 87 регионов России.

– Тысячи рисунков, выполненных в различных техниках, стали отражением воинской славы страны, мужества героев прошлого и наших дней. На рисунках изображены ордена и медали, боевая техника, символы Дня защитника Отечества - георгиевская ленточка, лавровая ветвь, звезда, - рассказали в Музее Победы.

По итогам оценок жюри и онлайн-голосования интернет-пользователей все участники получат именные сертификаты, а победители – наборы коллекционных открыток и памятные сувениры.

Ранее «КП» писала, что более 400 школьников исполнили детский гимн Смоленска. Масштабное творческое исполнение стало настоящим символом любви к родной земле.